إيلون ماسك يعلن توفير خدمة شبكة "ستارلينك" لمنظمات الإغاثة في غزة

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أنّ شبكة “ستارلينك” ستدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في قطاع غزّة، وذلك في تصريح عبر منصة “إكس” التي يملكها.

ويأتي ذلك بعد مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير خدمات “ستارلينك” التابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها ماسك، لقطع غزّة الذي انقطعت فيه خدمات الاتصالات والانترنت جرّاء القصف الإسرائيلي العنيف أمس الجمعة.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.

[ComStar]

