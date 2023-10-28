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إيلون ماسك يعلن توفير خدمة شبكة "ستارلينك" لمنظمات الإغاثة في غزة

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2023 3:57 مساءً
إيلون ماسك

إيلون ماسك (رويترز)

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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أنّ شبكة “ستارلينك” ستدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في قطاع غزّة، وذلك في تصريح عبر منصة “إكس” التي يملكها.

ويأتي ذلك بعد مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير خدمات “ستارلينك” التابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها ماسك، لقطع غزّة الذي انقطعت فيه خدمات الاتصالات والانترنت جرّاء القصف الإسرائيلي العنيف أمس الجمعة.

 

وتعليقا على تغريدة للنائبة الأميركية التقدمية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، حذرت فيها من مخاطر قطع الاتصالات عن قطاع غزة، قال ماسك إنه سيوفر خدمة “ستارلينك” في غزة.

وكتب ماسك: “ستارلينك ستزود المنظمات الإغاثية العالمية المعترف بها في غزة بشبكة الاتصال”.

وخدمة ستارلينك عبارة عن شبكة أقمار صناعية تشغلها شركة سبيس إكس المملوكة لماسك.

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