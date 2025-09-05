الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
إيلون ماسك يغيب عن قمة ترامب "التكنولوجية"!

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب يستضيفان عشاءً خاصاً لقادة قطاعي التكنولوجيا والأعمال في قاعة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 4 سبتمبر 2025. رويترز

غاب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الصديق السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن مأدبة عشاء رسمية أقيمت في البيت الأبيض لقادة كبرى شركات التكنولوجيا مساء الخميس، رغم تلقيه دعوة لحضورها.

وشارك في المأدبة، التي نظمها ترامب والسيدة الأولى ميلانيا في قاعة الطعام الرسمية، كبار التنفيذيين من وادي السيليكون، بينهم مارك زوكربيرغ (ميتا)، بيل غيتس (مايكروسوفت)، تيم كوك (آبل)، وسام ألتمان (أوبن أي آي)، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لـ”غوغل” ومسؤولين في إدارة ترامب. وكان غياب ماسك، الذي اعتاد حضور فعاليات البيت الأبيض سابقًا، الأكثر لفتًا للأنظار.

وأوضح ماسك عبر منصته “إكس” أنه لم يتمكن من الحضور لأسباب لم يحددها، مشيرًا إلى أنه أرسل ممثلاً عنه، بحسب صحيفة “غارديان”.

وخلال الاجتماع، حذرت السيدة الأولى ميلانيا ترامب من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، داعية إلى إدارته “بمسؤولية ورقابة واعية”.

ويأتي غياب ماسك في ظل فتور علاقته بترامب بعد خلافات سياسية وتمويلية، رغم أنه كان قد تبرع بملايين الدولارات لحملته الانتخابية. كما أنشأ لاحقًا حزبًا جديدًا باسم “حزب أميركا”، قبل أن يتراجع عن المشروع للتركيز على شركاته.

تعيد الواقعة للأذهان عدم دعوة ماسك من قبل الرئيس السابق جو بايدن لفعالية خاصة بالسيارات الكهربائية عام 2021، رغم ريادة “تسلا” حينها في هذا القطاع. وفي المقابل،

