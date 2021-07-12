السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيلون ماسك يواجه غرامة قضائية تتجاوز "2 مليار" دولار!

12 - يوليو - 2021
إيلون ماسك

إيلون ماسك

A A A
طباعة المقال

يواجه الملياردير الأمريكي والمدير التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، غرامة قضائية قد تصل إلى أكثر ملياري دولار، حسبما نقل موقع “سي أن بي سي”

ومن المتوقع أن يمثل الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا”، إيلون ماسك، أمام المحكمة اليوم الإثنين، وفي حال خسر قد يضطر إلى دفع ما يزيد عن ملياري دولار من ثروته الشخصية كتعويضٍ.

ماسك سيدافع عن دوره في الاستحواذ على شركة ” SolarCity”، المختصّة بأنظمة توليد الطاقة الشمسية، بعدما رفع المساهمون دعوى قضائية ضد ماسك وأعضاء مجلس إدارة شركة تيسلا، زاعمين أن صفقة في عام 2016 كانت بمثابة خطة إنقاذ لشركة سولر سيتي.

كذلك زعم المساهمون أن الصّفقة كانت قد زادت من ثروة ماسك وعائلته، الذين كانوا من بين أكبر المساهمين، وأنهم لم يكشفوا عن جميع التفاصيل المالية وخرقوا مسؤولياتهم الائتمانية.

وبالتالي سيتعين على القاضي أن يقرر ما إذا كان ماسك مساهماً متحكماً استوفى معيار الإنصاف الكامل في تعامله مع عملية الاستحواذ على سولر سيتي.

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا في الصين- أرشيفية
    كورونا
    منتجع سياحي صيني يفرض إغلاقا لمواجهة تفشي فيروس كورونا
    رئيسة المفوضية الأوروبية خلال زيارة كييف_ أرشيفية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    "الهدوء النسبي" في حرب أوكرانيا يقلق أوروبا
    مسدسات
    لا استيراد للمسدسات بعد اليوم في كندا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    ليليان شعيتو
    بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها.. برعاية المفتي قبلان
    اللواء حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!