إيني الإيطالية تسجل في 2022 أعلى أرباح في أكثر من 10 سنوات

قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة، الخميس، إن صافي أرباحها المعدلة ارتفع إلى 13.3 مليار يورو (14.12 مليار دولار) في 2022 لتسجل أعلى أرباح في أكثر من عقد، إلا أن أسهمها تراجعت وسط تركيز الأسواق على ضعف أنشطتها للاستكشاف والإنتاج في الربع الأخير من العام.

ووصل صافي الأرباح المعدل في الربع الرابع إلى 2.5 مليار يورو بما يزيد قليلا عن متوسط توقعات المحللين الذي قدمته الشركة عند 2.49 مليار يورو.

وأدى زيادة تركيز المجموعة، التي تسيطر عليها الدولة، على أمن الطاقة إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع في أوكرانيا إلى تحسن أدائها في 2022.

وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان “تمكنا خلال العام من إبرام اتفاقيات والدخول في أنشطة لاستبدال الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2025، والاستفادة من علاقاتنا القوية مع الدول المنتجة ونهج التنمية السريع لزيادة الكميات من الجزائر ومصر وموزمبيق والكونجو وقطر”.

غير أن انخفاض أسعار النفط والغاز في الربع الأخير من العام عن ذروتها السابقة أثر على أعمال الاستكشاف والإنتاج وقسم الغاز والغاز الطبيعي المسال لديها مما أدى إلى التباطؤ مقارنة بالفترات السابقة.

كما أحرزت المجموعة تقدما العام الماضي في تطوير وحدة الطاقة المتجددة والتجزئة (بلينيتيود) التي وصلت قدرتها الإنتاجية إلى 2.2 جيجاوات من الطاقة الخضراء، فضلا عن وحدة التنقل المستدام المنشأة حديثا.

وتراجعت أسهم المجموعة الإيطالية بواحد في المئة بحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش وسط شعور المستثمرين بخيبة أمل إزاءأداء أنشطة الاستكشاف والإنتاج. وينتظر المتعاملون عرض استراتيجية إيني المقرر في وقت لاحق اليوم الخميس.