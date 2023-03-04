إيني الإيطالية وأدنوك الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن شركة الطاقة الإيطالية إيني وقعت اتفاقية تعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بهدف تعزيز تحول الطاقة، بينما تزور رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت وكالة الأنباء إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة ومبادرات الاستدامة بين أدنوك وإيني.

وقالت إن المذكرة تهدف إلى التعاون في مجال الحد من الانبعاثات والطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون، كما تسهم في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتعزيز أمن الطاقة وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الكربون.

وأفادت مصادر حكومية إيطالية بأن ميلوني التقت رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووقعت الحكومتان “مشروع إعلان نوايا” بشأن تعزيز التعاون الاستراتيجي.

كما وقع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مشروع إعلان نوايا حول التعاون الاستراتيجي المناخي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر الذي تعهد الشهر الماضي بوضع خارطة طريق شاملة ومبتكرة لمواجهة الاحتباس الحراري.