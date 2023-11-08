إيهود أولمرت: نتنياهو "مكسور" بسبب فشله الفادح في حفظ الأمن القومي الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “دُمر عاطفياً” بسبب فشله الفادح في مجال الأمن القومي، وهو الآن يخطئ في حساباته من خلال الاستعداد لتولي السيطرة الشاملة على أمن غزة “لفترة غير محددة” بعد سحق حماس.

في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو، قال أولمرت إن نتنياهو كان في حالة من “الانهيار العصبي”، حيث سعى إلى تجنب الإطاحة به من منصبه لفشله في حماية الأمن القومي في هجمات حماس القاتلة في 7 أكتوبر. وهذا يعني أن إسرائيل تتولى الآن توجيه الأمور.

وبعيداً عن المسار الاستراتيجي، واصل أولمرت مصراً على أن الأولوية يجب أن تكون للتفاوض على نهاية اللعبة مع المجتمع الدولي – بما في ذلك العودة إلى المحادثات حول تشكيل دولة فلسطينية، بدلاً من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء نحو الإشراف العسكري الكامل على غزة.

وأضاف: “لقد تقلص [نتنياهو]. لقد تحطم عاطفيا، هذا أمر مؤكد. أعني أن شيئًا فظيعًا حدث له. لقد كان يعمل طوال حياته على التظاهر الكاذب بأنه رجل الأمن… في كل دقيقة يقضيها كرئيس للوزراء فهو يشكل خطرا على إسرائيل. أنا أعني ذلك بجدية. أنا متأكد من أن الأميركيين يفهمون أنه في حالة سيئة”.

وكمثال على النهج الخاطئ لرئيس الوزراء، حذر أولمرت من أن خطة نتنياهو الإستراتيجية للحفاظ على السيطرة على قطاع غزة ما بعد الحرب – والتي تم بثها في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية يوم الاثنين – تبدو بمثابة العودة إلى عام 2005، عندما مارست إسرائيل الحكم العسكري على الجيب الساحلي.

وقال: “ليس من مصلحة إسرائيل الإشراف على أمن غزة”. “من مصلحتنا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا بطريقة مختلفة عما كنا نفعله قبل هجوم 7 أكتوبر. ولكن للسيطرة على غزة مرة أخرى؟ لا.”

وحذر أولمرت أيضا من أن صبر حلفاء إسرائيل الغربيين بدأ ينفد بسبب فشل نتنياهو ووزرائه في رسم خطة واقعية لحكم غزة في مرحلة ما بعد حماس. وحذر قائلا: “هناك الكثير الذي يمكننا القيام به، ولكن لا يمكننا أن نفعل كل ما نرغب فيه”.

وشكا أولمرت، الذي قاد إسرائيل في الفترة من 2006 إلى 2009 كزعيم لحزب كاديما الليبرالي، من الافتقار إلى التفكير الرصين في حكومة الحرب الإسرائيلية.

وفي الواقع، وصلت معدلات تأييد نتنياهو إلى أدنى مستوياتها منذ الهجوم. وأظهر استطلاع للرأي أجري في منتصف أكتوبر أن الإسرائيليين يعتقدون أن الفشل في منع هجوم حماس كشف عن “كارثة في القيادة” حيث يريد ثلثاهم أن يكون رئيس الوزراء المقبل للبلاد غير نتنياهو. وفي استطلاع آخر، قال 44% من المشاركين إن نتنياهو مسؤول عما حدث في 7 أكتوبر. ويعتقد 18% فقط من الإسرائيليين أنه ليس عليه ترك منصبه. ويريد 76% منهم أن يغادر منصبه عاجلاً أم آجلاً.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم”، وهي صحيفة مؤيدة لنتنياهو، يوم الأربعاء إنه يجب عليه التنحي، وكتبت: “تحمل المسؤولية وتقبل أن المسؤولية تقع على عاتقك”.

بعد رئاسته للوزراء، قضى أولمرت عقوبة السجن بتهمة قبول الرشاوى وعرقلة سير العدالة خلال فترة ولايته كرئيس لبلدية القدس ووزير التجارة. وقد تمت الإشادة به من جميع أنحاء الطيف السياسي لاستقالته من منصب زعيم الحزب مع تكثيف التحقيقات، وقال في خطاب استقالته إنه “فخور بكونه مواطنًا في بلد يمكن التحقيق فيه مع رئيس الوزراء مثل أي مواطن آخر”.

حان الوقت لمحادثات حل الدولتين

وتحدث أولمرت مع صحيفة بوليتيكو بعد ساعات فقط من إعطاء نتنياهو أوضح إشارة حتى الآن حول ما قد تخطط له إسرائيل في غزة في أعقاب الحرب. وفي مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية، أغفل نتنياهو ذكر من يعتقد أنه يجب أن يحكم القطاع بعد رحيل حماس، لكنه قال إن إسرائيل “ستتحمل المسؤولية الأمنية الشاملة” عن غزة إلى أجل غير مسمى. “لقد رأينا ما يحدث عندما لا يكون لدينا ذلك. وأضاف نتنياهو: “عندما لا نتحمل هذه المسؤولية الأمنية، فإن ما لدينا هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تخيله”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في وقت سابق إنه سيكون من “الخطأ” أن تحتل إسرائيل غزة مرة أخرى. وفي حين أن خطة نتنياهو قد لا ترقى إلى مستوى إعادة الاحتلال الكامل – وهو الأمر الذي حذرت منه الولايات المتحدة وحلفاء آخرون – فمن المفترض أن يستلزم سيطرة كبيرة على الجيب واستمرار وجود القوات الإسرائيلية.

والأهم من ذلك، أنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تبديد أي آمال لدى الولايات المتحدة في إقناع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، التي كانت تسيطر على القطاع قبل أن تطيح به حماس بعنف في عام 2007، من الموافقة على العودة. وقد رفض رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في الماضي فكرة إعادة السلطة الفلسطينية بقوة السلاح الإسرائيلي.

ويبدو أن تصريحات نتنياهو تقوض إصرار وزير الدفاع يوآف غالانت الشهر الماضي على أن أحد الأهداف الرئيسية للحملة العسكرية الإسرائيلية هو قطع “مسؤولية إسرائيل عن الحياة في قطاع غزة”. ومن بين الأفكار المطروحة بشأن ما سيحدث لغزة بمجرد هزيمة حماس، هناك مجموعة من الدول العربية التي تتولى المسؤولية الأمنية، وربما بتفويض من الأمم المتحدة للإشراف على عودة السلطة الفلسطينية.

وقال أولمرت إنه يعتقد أنه من غير المتصور أن توقع أي دولة عربية على خطة حفظ السلام، مشيرا إلى أن قوة التدخل الغربي فقط هي التي ستنجح. خوفه الأكبر هو أن تستمر إسرائيل في التردد والفشل في التعامل مع ما يجب أن يحدث لغزة ما بعد الحرب. وحذر من أن هذا سيزيد من السخط الغربي.

واشتكى من أن “هناك نقصا تاما في التخطيط للمرحلة المقبلة”. “ماذا علينا ان نفعل؟ حسنًا، وفقًا لنتنياهو، سوف نسحق ونكسر حماس. وأعتقد، بالمناسبة، أنه يمكننا القيام بذلك. ثم ما هي الخطوة التالية؟ ماذا سنفعل إذن؟ هل يفكر أحد في ذلك؟ وأضاف: “نحن بحاجة إلى أن نقدم للمجتمع الدولي فكرتنا عن نهاية اللعبة”.

“إذا قدمت إسرائيل اقتراحا جديا لمفاوضات حل الدولتين فسيكون له تأثير كبير على المجتمع الدولي. من شأنه أن يمنحنا مساحة ووقتًا أكبر لتحقيق أهداف عملياتنا العسكرية، وسيكون له تأثير على الرأي العام في الدول الغربية وفي وسائل الإعلام. سيُظهر ذلك أن إسرائيل ملتزمة بالقيام بشيء لم ترغب في القيام به خلال الخمسة عشر عامًا الماضية. لذا، يمكن أن يخرج شيء إيجابي من كل هذا. لكننا لا نفعل ذلك، ولا أحد يريد أن يفكر في ذلك. لا أحد يريد أن يوضح ذلك. لا أحد يريد أن يقول ذلك”.

في الأساس، كما أشار أولمرت، المشكلة الآن هي أن نتنياهو “في حالة انهيار عصبي. أنا لا أبالغ. وقال: “إنه يتعرض للضغط من جميع الجهات ويبدو أن تركيزه ينصب على منع الإطاحة به من منصبه في اليوم الذي تتوقف فيه الحرب وربما قبل ذلك”.

وأضاف: «تتوقع منه الآن أن يتحدث عن المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. وأضاف أولمرت: “إنه غير متأكد من أنه سينجو سياسيا في هذه المرحلة”.