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إيهود باراك: إسرائيل تتحول إلى دولة منبوذة وأغلبية الشعب فقدت ثقتها في الحكومة

منذ 49 دقيقة
إيهود باراك

إيهود باراك

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، اليوم الجمعة، إن “إسرائيل التي عرفناها والرؤية الصهيونية تنهاران ويجب تأمل الواقع بشجاعة”.

وأضاف أن إسرائيل تتحول إلى دولة منبوذة في العالم وأغلبية الشعب فقدت ثقتها في الحكومة.

وصرّح باراك أن الجيش الإسرائيلي “حقق إنجازات كبيرة في لبنان وإيران وسوريا لكننا عالقون في حرب استنزاف بقطاع غزة”.

وفي حديثه عن الوضع في إسرائيل، قال باراك إن “الدماء تسيل وعائلات جنود الاحتياط تنهار وتم التخلي عن المخطوفين على مذبح البقاء في السلطة”.

وأضاف أن الحراك الوحيد الذي يمكنه إنقاذ إسرائيل يتمثل في “عصيان مدني وإضراب عام حتى تغيير الحكومة أو استقالة رئيسها” في إشارة لبنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة.

وقال باراك إنه عندما يتم تعطيل إسرائيل كلها فستخضع الحكومة لإرادة الشعب وتُخلّي مكانها لأخرى أفضل منها، وإنه “عندما يخرج مليون إسرائيلي إلى الشوارع فستسقط الحكومة وقد آن الأوان لنخرج جميعا على مدار الأسبوع”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبدعم أميركي، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وقد خلّفت حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني أكثر من 203 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة لمئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم أطفال.

    المصدر :
  • الجزيرة

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