اأسهم الأوروبية تغلق قرب قمة 3 أسابيع

اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات الاثنين قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بدفعة من صعود أسهم شركات السلع الفاخرة والدفاع، مما دعم المؤشر الرئيسي قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.42 بالمئة، مسجلا 557.16 نقطة، وقاد مؤشر قطاع شركات السلع الفاخرة الارتفاعات 1.9 بالمئة.

وارتفعت أسهم علامات تجارية بارزة في عالم الموضة والسلع الفاخرة مثل إل.في.إم.إتش ولوريال 2.7 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب، كما قفز سهم كيرينج 5.8 بالمئة. وزاد سهم برونيلو كوتشينيلي 5.6 بالمئة بعد توصية من جيه.بي مورجان بالشراء.

دخلت أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية لدائرة الضوء بعد وفاة مصمم الأزياء الشهير جورجيو أرماني الذي جاء في وصيته أن بيع دار الأزياء الشهيرة التي أسسها أمر وارد مع إعطاء الأولوية لمجموعات أزياء وسلع فاخرة بارزة على مستوى مجموعته مثل إل.في.إم.إتش ولوريال وإسيلور لوكسوتيكا البارزة في مجال النظارات.

وقالت فيونا سينكوتا كبيرة محللي الأسواق لدى سيتي إندكس “تلك من أكبر العلامات التجارية الخاصة قيمة في العالم في مجال السلع الفاخرة، وإذا طرحت للبيع بأي وسيلة فسيكون الأمر مشجعا للقطاع بأكمله”.

وواصل مؤشر قطاع الطيران والدفاع الأوروبي مسار ارتفاع غير مسبوق وقفز 1.74 بالمئة إلى ذروة جديدة.

وتزايد تحول المستثمرين نحو شراء أسهم شركات الدفاع في وقت زادت فيه حكومات أوروبية من الإنفاق العسكري لزيادة قوة حلف شمال الأطلسي وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

وزاد المؤشر بأكثر من 200 بالمئة منذ بدأت روسيا غزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

كما قدمت أسهم شركات تصنيع الرقائق الأوروبية الدعم للمؤشر الرئيسي وزادت أسهم شركات بي.إي.إس.آي وإيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم.آي بنسب تراوحت بين 5.6 بالمئة وستة بالمئة.

وخالفت تلك التحركات ما شهدته الشركات النظيرة في وول ستريت التي تراجعت بعد أن أعلنت الصين يوم السبت إجراء تحقيق لمكافحة التمييز والإغراق في سياسة الرقائق التجارية الأمريكية.

ومما عزز من المكاسب بشكل عام على ستوكس 600 أيضا توقعات تبني البنك المركزي الأمريكي خفضا لأسعار الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل يوم الأربعاء، وهو ما سيصبح أول تيسير للسياسة النقدية هذا العام.

ومن المقرر أن تعلن أيضا بنوك مركزية كبرى أخرى قرارات السياسة النقدية هذا الأسبوع منها البنوك المركزية في بريطانيا واليابان وكندا.

وقللت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا يوم الجمعة، لكن ذلك لم يكن له تأثير سلبي على ما يبدو على المؤشر كاك 40 الذي ارتفع 0.9 بالمئة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بينما استقرت السندات المحلية هناك.

وزاد سهم يو.بي.إس 2.3 بالمئة بعد تقارير أفادت بأن البنك يبحث الانتقال للولايات المتحدة بسبب مقترحات من الحكومة السويسرية تتضمن متطلبات جديدة تتعلق برأس المال.

كما دفع تقرير عن عروض لشراء روبي من سي.في.سي كابيتال بارتنرز وترافيجورا سهم الشركة الفرنسية لبيع الوقود بالتجزئة للارتفاع بنسبة سبعة بالمئة ليتصدر الأسهم المدرجة على المؤشر ستوكس 600.

لكن سهم أسترازينيكا ظل في منطقة التراجع وهبط 3.2 بالمئة بعد أن قلل هاندلس بانكن التوصية لسهم الشركة وذكرت رويترز أن شركة الأدوية علقت تنفيذ استثمار كبير.