الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ائتلاف بينيت يفقد أكثريته في الكنيست الإسرائيلي

19 - مايو - 2022
نفتالي بينيت

نفتالي بينيت

A A A
طباعة المقال

أصبح الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يمثل أقلية برلمانية بعد استقالة نائبة عربية من حزب يساري، مما يجعل قبضة رئيس الوزراء نفتالي بينيت أقل إحكاما على السلطة.

وأدت استقالة النائبة غيداء ريناوي زعبي إلى ترك بينيت يسيطر على 59 مقعدا فقط من مقاعد الكنسيت البالغ عددها 120. وأرجعت استقالتها في رسالة لبينيت إلى اختلافات أيديولوجية.

وقد تسعى المعارضة لاستغلال استقالتها بتقديم اقتراح يوم الأربعاء لحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. وامتنعت غيداء عن القول بأنها ستصوت لصالح الاقتراح، مما قد يمهل بينيت وقتا أطول في الحكم.

وأشارت زعبي، وهي من حزب ميرتس، في الرسالة إلى تصعيد العنف في الحرم القدسي بالإضافة إلى الأساليب القاسية التي اتبعتها الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الأسبوع الماضي.

وقالت “لا يمكنني مواصلة دعم وجود ائتلاف يقوم بمضايقات مخزية بحق المجتمع الذي جئت منه”.

وسلمت بأن التصويت على حل الحكومة قد لا يكون في مصلحة المواطنين العرب الذين يشكلون نحو 21 في المئة من سكان إسرائيل.

وقالت لتلفزيون القناة 12 “لا تساورني أي أوهام. أعلم أن هذا التحالف قد يكون الخيار الأكثر عقلانية- بما في ذلك للمواطنين العرب. لن أنسفه تلقائيا”.

يترأس بينيت ائتلافا من أحزاب اليسار والوسط واليمين وأحزاب عربية أدى اليمين قبل عام، منهيا المدة القياسية التي أمضاها بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء واستمرت 12 عاما.

وخسر ائتلافه أغلبيته البسيطة الشهر الماضي عندما انسحبت نائبة من حزب بينيت اليميني.

والآن أصبحت الحكومة أكثر ضعفا وستحتاج لدعم من خارج الائتلاف إذا طلبت المعارضة إجراء اقتراع على سحب الثقة في البرلمان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الذهب مقابل الدولار
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
محطة زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزيرا الدفاع الروسي والفرنسي يناقشان وضع محطة زابوريجيا
حدورد كوريا الشمالية والجنوبية
كوريا الجنوبية تأمر بتحديث خطط الحرب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ترسيم الحدود
عرضٌ تركي للاستثمار في البلوكات الحدودية الجنوبية.. وارتباك فرنسي
الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار