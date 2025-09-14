اتحاد المزارعين الفرنسيين يدعو إلى احتجاج في 25 سبتمبر

قال أرنو روسو رئيس الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين (إف.إن.إس.إي.إيه)، أكبر نقابة للمزارعين في فرنسا، في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش إن الاتحاد دعا إلى تنظيم احتجاج يوم 25 سبتمبر أيلول على اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور) وكذلك الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتزيد خطط الاتحاد من الضغط على رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، الذي يواجه بالفعل يوما من الاحتجاجات والإضرابات دعت إليه النقابات العمالية الفرنسية في 18 سبتمبر أيلول.

وقال روسو “ندعو إلى حراك كبير في 25 سبتمبر في أنحاء البلاد ضد الميركوسور والضرائب التي فرضها دونالد ترامب وتدفق الواردات الدولية التي لا تحترم قواعدنا”.

وطرحت المفوضية الأوروبية الاتفاق التجاري الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تكتل الميركوسور للموافقة عليه هذا الشهر، وبدا أنها حاولت التخفيف من معارضة فرنسا بوعود بفرض قيود محتملة على واردات المنتجات الزراعية.

وردا على سؤال حول ما يتوقعه من لوكورنو، قال روسو “أتوقع من السيد لوكورنو ما كنت أتوقعه بالفعل من أسلافه وهو رؤية وتوجهات لتقديم إجابات لقطاع زراعي لديه شكوك، مما يمنحنا القدرة على اتخاذ إجراءات من أجل ضمان سيادة البلاد، ولا سيما سيادتها الغذائية”.