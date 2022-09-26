اتساع الاحتجاجات في روسيا ضد إعلان التعبئة

سلطت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية الضوء على المظاهرات التي اجتاحت روسيا، احتجاجا على التعبئة العسكرية.

وذكرت الصحيفة أن ”الاحتجاجات المناهضة للتعبئة انتشرت في جميع أنحاء روسيا، وذلك في أقوى مؤشر على السخط الشعبي منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين، بغزو أوكرانيا“، مشيرة إلى أن ”الرجال الذين يسعون للهروب من التجنيد يندفعون إلى الحدود مع جورجيا وفنلندا وكازاخستان ومنغوليا“.

وقالت الصحيفة، إن ”السكان المحليين في مدينة داغستان، أغلقوا طريقا سريعا واشتبكوا مع الشرطة وهم يهتفون ضد الحرب، وذلك وفقا لمقاطع فيديو نشرها نشطاء محليون على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأضافت ”تم الإبلاغ عن هجمات الحرق العمد في مكاتب التجنيد التابعة للجيش في 16 منطقة روسية في الأيام التي أعقبت إعلان بوتين، وهو ما يقرب من عدد الحوادث التي وقعت في الأشهر الستة الأولى من الحرب؛ ما أسفر عن اعتقال أكثر من 2240 شخصا“.

وتابعت الصحيفة -نقلا عن محامين ونشطاء- أنه ”على الرغم من أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها ستقوم بتجنيد ما يصل لـ300 ألف رجل من ذوي الخبرة العسكرية، فقد أصدر المسؤولون المحليون استدعاءات لقطاع عريض من الأشخاص الذين لا يخضعون لبنود مرسوم بوتين“.

ونقلت الصحيفة عن العديد من الأشخاص، زعمهم أنه ”تم تجنيدهم على الرغم من وعود وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بعدم استدعاء الأشخاص الذين ليس لديهم خدمة عسكرية سابقة أو آباء لـ4 أطفال أو أكثر، وكذلك الأشخاص الأكبر من سن التجنيد أو المصابين بأمراض مزمنة“.

وتضررت المناطق التي تضم أقليات عرقية كبيرة، مثل: داغستان، وكذلك ياقوتيا وبورياتيا في شرق سيبيريا، بشدة من حملة الاعتقالات.