الثلاثاء 16 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتساع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال ديسمبر

منذ 7 دقائق
العجز في الميزان التجاري

العجز في الميزان التجاري

A A A
طباعة المقال

اتسع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في ديسمبر\كانون الأول ليمحو جزءا من التراجع الحاد الذي شهده الشهر السابق، إذ زادت الواردات وانخفضت الصادرات بصورة أكبر.

وذكرت وزارة التجارة الثلاثاء أن العجز التجاري زاد 10.5 بالمئة إلى 67.4 مليار دولار، وجرى تعديل بيانات نوفمبر\تشرين الثاني لتظهر أن العجز 61.0 مليار دولار بدلا من 61.5 مليار دولار كما تم الإعلان سابقا. وارتفع العجز التجاري إلى 948.1 مليار دولار في عام 2022 مقابل 845.0 مليار دولار في 2021.

وصعدت الواردات 1.3 بالمئة إلى 317.6 مليار دولار، وانخفضت الصادرات 0.9 بالمئة إلى 250.2 مليار دولار.

وكان تراجع العجز التجاري من العوامل التي ساهمت في جعل الاقتصاد يسجل وتيرة نمو 2.9 بالمئة في الربع الرابع على أساس سنوي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طائرات إيرانية
إيران.. الكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض للطائرات المقاتلة
علم مصر
زلزال تركيا - سوريا
الرئاسة المصرية: السيسي يتصل بالرئيس السوري ويعرض تقديم المساعدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: إعلان حالة الطوارئ في المنطقة المنكوبة جراء الزلزال

الأكثر قراءة

مركز الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
زلزال تركيا - سوريا
بعد الزلزال المدمر.. الباحث الهولندي "فرانك هوغيربيتس" يحذر من جديد!
مركز الزلزال كما توقع الباحث "فرانك هوغيربيتس"
مفاجأة صادمة.. باحث هولندي توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام!
زلزال تركيا
زلزال تركيا - سوريا
العالم يهتز.. 28 هزة أرضية تضرب عدة مناطق منذ ساعات الصباح