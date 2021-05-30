الجمعة 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتصال بين الرئيسين الأمريكي والصيني.. وهذا ما كشفه بايدن عن الاتصال

30 - مايو - 2021
آخر تحديث: 30 - مايو - 2021 8:42 مساءً
الصين - الولايات المتحدة

الصين - الولايات المتحدة

A A A
طباعة المقال

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وذلك في أول مكالمة بينهما منذ تولي سيد البيت الأبيض منصبه في يناير 2021.

وقال بايدن، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد في ولاية ديلافير بمناسبة يوم الذكرى، الذي تحتفل به الولايات المتحدة: “أجريت منذ ساعة مكالمة طويلة مع الرئيس شي. وأكدت بوضوح أنه لا يمكننا ألا ندعو لحماية حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم”.

وحذر بايدن سابقا الدول الغربية والأطراف المتحالفة معها من “منافسة استراتيجية صارمة وطويلة الأمد” مع الصين كما اعتبر أن مواجهتها أكبر تحد لإدارته.

ومؤخراً، قال الرئيس الأميركي إن نظيره الصيني يعتقد أن بلاده ستتمكن من “امتلاك” الولايات المتحدة بحلول عام 2035.

بدورها، قالت الصين على لسان وزير خارجيتها، وانغ يي، إنها تسعى إلى حوار مع الولايات المتحدة لخدمة مصالح البشرية جمعاء ولا تريد تحدي الطرف الأمريكي، معتبرة أن سبب التوتر بين الجانبين يعود لإجراءات إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.

    المزيد من أخبار العالم

    القمح
    الولايات المتحدة ترحّب بمسعى تركيا لحلّ أزمة صادرات الحبوب الأوكرانية
    استشهاد شيرين أبو عاقلة.. أعضاء بمجلس الشيوخ يدعون لدور أميركي في التحقيقات
    فحوص جدري القردة
    جدري القردة.. ارتفاع عدد الحالات إلى أكثر من 3200 حول العالم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن