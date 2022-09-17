اتصال بين السيسي والملك تشارلز الثالث... وهذا ما دار بينهما ‏

أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث‎.‎

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي قدم التعازي للملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة اليزابيث الثانية‎.‎

وقال السيسي أن الملكة إليزابيث “قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود‎”.‎

من جهة اخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي وتشارلز الثالث ناقشا “عددا من القضايا بينها موضوعات تغير ‏المناخ، لاسيما في ضوء المبادرات المتعددة التي يرعاها الملك تشارلز الثالث في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر المرتقبة للقمة ‏العالمية للمناخ‎ COP27 ‎في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ‎”.‎