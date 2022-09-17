السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
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اتصال بين السيسي والملك تشارلز الثالث... وهذا ما دار بينهما ‏

منذ 24 دقيقة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث‎.‎

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي قدم التعازي للملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة اليزابيث الثانية‎.‎

وقال السيسي أن الملكة إليزابيث “قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود‎”.‎

من جهة اخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي وتشارلز الثالث ناقشا “عددا من القضايا بينها موضوعات تغير ‏المناخ، لاسيما في ضوء المبادرات المتعددة التي يرعاها الملك تشارلز الثالث في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر المرتقبة للقمة ‏العالمية للمناخ‎ COP27 ‎في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ‎”.‎

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