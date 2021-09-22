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اتصال بين ماكرون وبايدن اليوم بشأن "أزمة الغواصات"

22 - سبتمبر - 2021

بايدن وماكرون

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أكدت باريس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة المتواصلة بين الدولتين.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، حسب قناة BFMTV، أن ماكرون وبايدن سيجريان اتصالا اليوم بخصوص التوترات الدبلوماسية التي برزت بين باريس وواشنطن في الأيام الأخيرة، في ظل قرار حكومة أستراليا إلغاء صفقة غواصات هائلة مع فرنسا.

وجاء هذا القرار الذي أثار غضب فرنسا البالغ لدى إعلان الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا عن إبرامها صفقة ثلاثية جديدة للتعاون في المجال الدفاعي.

ووصفت فرنسا هذا القرار بأنه “خيانة” و”طعنة في الظهر” واستدعت، في إجراء غير مسبوق، سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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