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اتصال جديد بين لوكاشينكو وميركل

17 - نوفمبر - 2021

لوكاشينكو وميركل

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أفادت وسائل إعلام بيلاروسية رسمية بأن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أجرى اتصالا هاتفيا جديدا اليوم مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بخصوص أزمة المهاجرين عند حدود بلاده.

ونشرت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية “بيلتا” خبرا عن المكالمة الجديدة، وهي الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري، بين لوكاشينكو وميركل اليوم الخميس، نقلا عن قناة منسوبة إلى فريق الرئاسة الإعلامي في تطبيق “تيليغرام”.

وتعهدت هذه القناة بالكشف عن تفاصيل المكالمة لاحقا.

وسبق أن أفادت “بيلتا” بأن المكالمة الأولى التي جرت بين الزعيمين الاثنين الماضي استمرت نحو 50 دقيقة وتركزت على قضية آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي الذين لا يزالون عالقين عند حدود بيلاروس مع جيرانها الأعضاء في التكتل.

وأكدت الحكومة الألمانية أن أنغيلا ميركل (المنتهية ولايتها) في تلك المكالمة بحثت مع لوكاشينكو ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية إلى المهاجرين العالقين عند حدود بيلاروس.

وامتنع الجانب الألماني في بيانه الرسمي بشأن المكالمة الأولى عن وصف لوكاشينكو رئيسا لدولة بيلاروس.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في وقت سابق من اليوم بأن برلين لا تعترف بلوكاشينكو رئيسا شرعيا لبيلاروس، لكنها ترى من الضروري التواصل معه بهدف مساعدة المهاجرين.

وأكد زايبرت أن المكالمة الأولى بين ميركل ولوكاشينكو جرت بالتنسيق الوثيق بين برلين والمفوضية الأوروبية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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