اتصال مرتقب بين رئيسة وزراء بريطانيا وولي العهد السعودي

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في بيان إنها من المتوقع أن تجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء (السبت 17-9-2022).

وأضاف مكتب تراس في البيان أنها ستجري محادثات ثنائية كاملة مع جو بايدن على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء بدلا من الاجتماع بالرئيس الأمريكي في داوننج ستريت غدا الأحد.

ويسافر زعماء من جميع أنحاء العالم ومنهم بايدن إلى لندن لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث بعد غد الاثنين.

وما زال من المنتظر أن يعقد بعض الزعماء الأجانب اجتماعات مع تراس، التي خلفت بوريس جونسون في منصب رئيس وزراء بريطانيا في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتحدثت تراس اليوم السبت إلى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي قدم تعازيه بعد وفاة الملكة في الثامن من سبتمبر أيلول، حسبما أفاد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية في بيان.

وستقام جنازة إليزابيث الثانية في كنيسة دير وستمينستر في لندن، الاثنين، حيث ينتظر قدوم ملايين الأشخاص، ما يطرح تحديا أمنيا ولوجستيا كبيرا.

وهذه أول مراسم من نوعها تقام في المملكة المتحدة منذ نحو ستة عقود. ومن المتوقع أن يحضرها أكثر من مئة من ملوك وقادة دول وشخصيات من عائلات ملكية من أنحاء العالم.