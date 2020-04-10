اتصال مشترك بين الملك سلمان وترامب وبوتين حول النفط

استعرض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتن، الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة “أوبك +”، الخميس، وذلك في اتصال هاتفي مشترك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، إن الاتصال تناول أهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للنفط، للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي.

وكانت مجموعة “أوبك” ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار “مجموعة أوبك +”، اتفقوا الخميس، على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو، بهدف رفع الأسعار المتراجعة من جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان.

وجاءت المكالمة بعد إعلان تحالف أوبك بلاس خفض إنتاج النفط بواقع عشرة ملايين برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، وفقا للبيان الصادر.

وقالت أوبك ومنتجو النفط في التحالف إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول إلى ثمانية ملايين برميل يوميا ثم يجري تخفيفها مجددا إلى ستة ملايين برميل يوميا بين يناير/كانون الثاني 2021 وإبريل/نيسان 2022.

وأعلنت أوبك بلاس أنها ستعقد مؤتمرا آخر عن بعد في العاشر من يونيو/حزيران لتقييم السوق.