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اتصال هاتفي بين بايدن وأردوغان.. وهذا ما أبرز ما تم بحثه

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2021 11:57 مساءً
أردوغان وبايدن

أردوغان وبايدن

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أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن بحث مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، العلاقات الثنائية في أول مكالمة هاتفية بينهما منذ أن تولى بايدن الرئاسة في يناير الماضي.

وناقش الطرفان مجالات التعاون، وإدارة فعالة للخلافات، بحسب البيان الأميركي.

واتفق بايدن مع الرئيس التركي على عقد اجتماع ثنائي على هامش قمة الناتو في يونيو المقبل.

من جانبها، قالت الرئاسة التركية في بيان “اتفق الزعيمان على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة الثنائية وأهمية العمل معا لإرساء تعاون أوسع في ملفات ذات اهتمام مشترك”.

يأتي ذلك، فيما أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى “إعلان” مرتقب، السبت، بشأن “الإبادة الجماعية للأرمن”، فيما يبدو تأكيدا لاستعداد إدارة الرئيس بايدن الاعتراف بها.

وقالت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر للصحفيين “فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للأرمن، يمكنكم ترقب إعلان غدا”.

 

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