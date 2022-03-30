اتصال هاتفي بين ولي عهد أبو ظبي والرئيس الأوكراني.. وهذا ما تم بحثه

أجرى الرئيس الأوكراني اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تناولا فيه تطورات الأزمة في أوكرانيا.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، مستجدات مسار المفاوضات الجارية، وكذلك اتصالات بن زايد مع قادة الدول الصديقة بشأن التطورات على الساحة الأوكرانية والجهود المبذولة لتسوية الأزمة.

واطلع الشيخ محمد بن زايد من الرئيس الأوكراني على آخر التطورات الجارية، مؤكداً أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم ودعم الحلول والتسويات السلمية لاحتواء الأزمة وتداعياتها على مختلف المستويات وعودة السلام والاستقرار إلى أوكرانيا.

وشدد على أولوية ضمان سلامة المدنيين وأمنهم، وأهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الدول والمنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات والاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمتضررين من الأزمة.

كما أكد دعم دولة الإمارات لجميع المساعي السلمية والمبادرات التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية من خلال الحوار والمفاوضات التي تعد الوسيلة الأمثل لحل الخلافات والأزمات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

من جانبه، أعرب زيلينسكي عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات لتسهيل إجراءات الرعايا الأوكرانيين في الدولة وتيسير دخولهم إلى أراضيها واستضافتهم منذ اندلاع الأزمة، إضافة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها إلى المتضررين من الأزمة.