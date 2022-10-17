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اتصال يجمع محمد بن زايد وزيلينسكي لبحث المستجدات

منذ 38 دقيقة
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وفلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وفلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا

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أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الاثنين اتصالاً هاتفياً مع فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، وبحث الجانبان خلال الاتصال، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وأهمية العمل على خفض التوتر والتصعيد، من خلال اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.

وفي هذا السياق أكد الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات ستبذل كل ما في وسعها من جهد لمنع تفاقم الأزمة، والمساعدة في تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف، مشدداً على أن التبعات الخطيرة للأزمة الأوكرانية لا تتوقف عند روسيا وأوكرانيا فقط وإنما تمتد إلى أنحاء العالم كافة، وأنها تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين.

وشكر رئيس دولة الإمارات خلال الاتصال الرئيس الأوكراني لثقته في جهود دولة الإمارات وسيطاً في القضايا الإنسانية والأمن الغذائي وغيرها، مؤكداً استعداد الدولة لمواصلة الجهود ودعم المبادرات التي من شأنها تخفيف التداعيات الإنسانية والاقتصادية للأزمة.

كما تبادل الرئيسان خلال الاتصال التهاني بمناسبة مرور 30 عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وأوكرانيا معربين عن تمنياتهما لعلاقات البلدين مواصلة التنمية والازدهار لما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما.

    المصدر :
  • وكالات

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