اتفاقات وعقود.. سرية تامة تحيط بمشروع ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

منذ ساعتين
هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لبناء قاعة الرقص التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الولايات المتحدة، 23 أكتوبر 2025. رويترز

أفادت قناة CNN بأن العمال الذين يشاركون في إزالة الجناح الشرقي من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص جديدة محله، وقعوا عقودا سرية.

وأشار مراسلو القناة، الذين تواجدوا في موقع العمل، إلى أن العمال أبلغوا الصحفيين المحاطين بهم أنهم ممنوعون من الرد على أي استفسارات والإجابة عن الأسئلة، وأن جميع التعليقات يجب أن تمر عبر المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

وأضافت القناة: “حتى إن بعض العمال أكدوا أنهم وقّعوا اتفاقات سرية بعدم الإفشاء”.

من جهته، أوضح ممثل البيت الأبيض لقناة CNN أن هذه ممارسة شائعة، نظرا لأن العمال الذين يشغلون الحفارات وينفذون أعمال التنظيف والهدم يكونون على مقربة من مكاتب المسؤولين الحكوميين، ما يمنحهم إمكانية رؤية داخلية حساسة.

وبحسب المعلومات الرسمية، بني الجناح الشرقي عام 1902، وخضع منذ ذلك الحين لمراحل عديدة من التجديد. وكان هذا الجناح تقليديا مخصصا للسيدة الأولى الأمريكية وفريقها، في حين تقع مكاتب الرئيس وفريقه في الجناح الغربي.

ويذكر أن دونالد ترامب، الذي يتمتع بخبرة طويلة كرجل أعمال في مجال الإنشاءات — من نوادي الغولف إلى ناطحات السحاب المكتبية — كان قد أشار مرارا إلى أن البيت الأبيض يفتقر إلى مساحات كافية لاستضافة الفعاليات الكبرى، وهو ما يبرر، وفق رؤيته، الحاجة إلى تنفيذ مشروعه الجديد.

