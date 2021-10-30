اتفاق أمريكي روسي حول الأمن السيبراني

اتفقت روسيا والولايات المتحدة، على تبادل البلاغات حول الحوادث المتعلقة بهما في الفضاء السيبراني، وفق ما أكده مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا.

وقال نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة: “قمنا الآن بإعادة إطلاق الحوار حول الأمن السيبراني، واتفقنا مع الإدارة الأمريكية.. على إبلاغ بعضنا بعضا بالحوادث المتعلقة بأي من الطرفين في الفضاء السيبراني”.

وأشار إلى أن لدى موسكو مباعث قلق خاصة بها من تصرفات واشنطن، مبينا: “اتفقنا، حسبما أفهم، على أن نفعل كل شيء ممكن لإخبار الطرف الآخر بشأن مباعث القلق التي لديه”.

ولفت إلى أن روسيا والولايات المتحدة أعدتا مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، مضيفا: “منذ سنة واحدة فقط لم يكن هناك أحد يحلم بذلك”.

ويعد موضوع الهجمات السيبرانية من أحد الخلافات بين روسيا والولايات، وتوصل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، خلال قمتهما يوم 16 يونيو في جنيف، إلى اتفاق حول إطلاق حوار ثنائي على مستوى الخبراء بشأن ضمان الأمن في المجال السيبراني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الولايات المتحدة إن هجمات إلكترونية كثيرة باستخدام برمجية الفدية يتم شنها من أراضي روسيا التي تتهم بدورها الطرف الأمريكي برفض التعاون حول هذا الموضوع.