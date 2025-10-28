اتفاق أميركي–ياباني لمواجهة الهيمنة الصينية على المعادن الاستراتيجية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي وقّعا اليوم الثلاثاء اتفاقاً إطارياً يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تأمين المعادن الاستراتيجية عبر مشاريع للتعدين والمعالجة.

وجرى توقيع الاتفاق خلال زيارة ترامب إلى طوكيو، في إطار جولته الآسيوية، حيث يسعى الطرفان إلى دعم سلاسل الإمداد بالمعادن الحيوية التي تدخل في صناعات الطاقة النظيفة، والإلكترونيات، والسيارات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الصين هيمنتها على قطاع معالجة المعادن الاستراتيجية، إذ تتحكم بأكثر من 90 في المئة من الإنتاج العالمي، وفرضت في الآونة الأخيرة قيوداً إضافية على صادراتها، ما أثار مخاوف لدى القوى الصناعية من اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وفي المقابل، تمتلك الولايات المتحدة منجماً واحداً فقط للمعادن النادرة وتعمل على توسيع قدراتها لضمان أمنها الصناعي والدفاعي، خاصة في قطاعات السيارات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن واشنطن وطوكيو تدرسان إنشاء منظومة تخزين مشتركة وتوسيع التعاون مع شركاء دوليين آخرين لضمان استقرار سلاسل التوريد، فيما من المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس المقبل لبحث الملفات الاقتصادية المشتركة.