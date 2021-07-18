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اتفاق أوبك+ على زيادة حصة الإمارات النفطية إلى 3.5 مليون برميل يومياً

18 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 18 - يوليو - 2021 2:54 مساءً
أوبك

أوبك

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اتفقت الدول الأعضاء في “أوبك+” على زيادة تخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل، مع زيادة حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يومياً.

وأضافت المصادر أن التحالف النفطي اتفق اليوم الأحد على زيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يومياً.
كما وافقت “أوبك+” على استخدام حصص الإنتاج الجديدة من مايو 2022، مع الإبقاء على تمديد إدارة الإمدادات حتى نهاية 2022.

وحسب المصادر، فقد وافقت المجموعة على تعديل مستوى الأساس لإنتاج السعودية وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يوميا لكل منهما بداية من مايو 2022 من 11 مليونا سابقا.

وذكرت مسودة بيان لـ”أوبك+” أنها تهدف لإنهاء تخفيضات الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر 2022 إذا سمحت ظروف السوق.

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