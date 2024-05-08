اتفاق أوروبي لاستخدام أموال روسيا المجمدة لصالح أوكرانيا

قالت بلجيكا الأربعاء إن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على قانون يتيح استخدام الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في دول الاتحاد في الدفاع عن أوكرانيا.

وذكرت أربعة مصادر دبلوماسية بالتكتل أنه لا يزال تتعين موافقة الوزراء الأوروبيين على القانون الذي سيخصص 90 بالمئة من العوائد لصندوق يديره الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا عسكريا، بينما تذهب العشرة بالمئة المتبقية لدعم كييف بطرق أخرى.

وكانت مجموعة الدول السبع قد جمدت أصولا مالية روسية بنحو 300 مليار دولار بعد قليل من غزو موسكو لأوكرانيا في 2022. ومنذ ذلك الحين، دخل الاتحاد الأوروبي والمجموعة في نقاش بشأن كيفية استخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا وما إذا كان لهم استخدامها من الأساس.

وقالت بلجيكا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو\حزيران في منشور على موقع إكس “الأموال ستعمل على دعم… تعافي أوكرانيا ودفاعها العسكري في ظل العدوان الروسي”.

واقترحت الولايات المتحدة مرارا الاستيلاء على الأصول بالكامل، ولكن أوروبا رفضت هذه الفكرة، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها اليورو والتداعيات القانونية الهائلة لذلك الإجراء. وفي الآونة الأخيرة، دفعت واشنطن باتجاه استخدام الأصول كضمان لتقديم القروض لأوكرانيا.

وتوعد المسؤولون الروس في نهاية أبريل\نيسان الغرب برد “قاس” وإجراءات قانونية “لا نهاية لها” إذا استخدم هذه الأصول.