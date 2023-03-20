اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثي لتبادل الأسرى

قال طرفا الصراع في اليمن، الاثنين، إنهما اتفقا على تبادل نحو 880 أسيرا بعد محادثات في سويسرا برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال رئيس وفد حكومة اليمن لرويترز إنه سيجري تبادل نحو 880 أسيرا.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الاثنين إنها ستطلق سراح 181 أسيرا، من بينهم 15 سعوديا وثلاثة سودانيين، مقابل 706 أسرى من الحكومة، وذلك بحسب بيانين على تويتر لعبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى بجماعة الحوثي ومحمد عبد السلام كبير المفاوضين في الجماعة.

ولم تؤكد الأمم المتحدة ولا اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم التوصل إلى اتفاق.

ومن المأمول أن يسهم التوصل لاتفاق في تيسير مساع أوسع نطاقا لإنهاء الصراع، والتي تعززت بعد استئناف العلاقات بين إيران والسعودية هذا الشهر.

وقال هانز جروندبرج مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إن ثمة مساعي دبلوماسية مكثفة على مختلف المستويات لإنهاء القتال.

وجرت مناقشات حول تبادل قرابة 15 ألف أسير لهم علاقة بالصراع بوصفه أحد الخطوات الرئيسية لبناء الثقة بموجب اتفاق ستوكهولم الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول 2018.

لكن التقدم بطيء؛ إذ نسقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضع صفقات تبادل، من بينها عمليات في 2020 و2022، بالإضافة إلى اتفاقات أصغر بشكل مباشر بين الطرفين المتحاربين.

ويُنظر إلى الصراع في اليمن على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وتدخل ائتلاف بقيادة السعودية في اليمن في 2015 بعدما أطاح الحوثيون بالحكومة من العاصمة اليمنية صنعاء في 2014.

وصمدت إلى حد كبير هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل نيسان، على الرغم من انتهاء مدة العمل بها في أكتوبر تشرين الأول من دون أن يتفق الطرفان على تمديدها.