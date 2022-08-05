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اتفاق بين بوتن وأردوغان.. تركيا ستدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

منذ 9 دقائق
أردوغان يصافح نظيره الروسي (رويترز)

أردوغان يصافح نظيره الروسي (رويترز)

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أفادت وسائل إعلام روسية بأن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” ونظيره التركي “رجب طيب أردوغان” اتفقا على تحويل جزء من مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي “ألكسندر نوفاك” : “تم بحث إمدادات الغاز إلى تركيا، والتي يتم توريدها بكميات كبيرة إلى حد ما: 26 مليار متر مكعب سنويا. وأثناء المفاوضات،اتفق الرئيسان على أن يتم دفع ثمن جزء من إمدادات الغاز بالروبل”.

وأضاف ” إننا نتحدث حول التحول إلى العملات الوطنية بشكل تدريجي، وفي المرحلة الأولى سيُدفع جزء من التوريدات بالروبل الروسي”.

ولفتت وكالة تاس للأنباء الى أن الزعيمين اتفقا أيضا على تعزيز التعاون في مجالات النقل والزراعة والبناء خلال الاجتماع، الذي استمر أربع ساعات في منتجع سوتشي على البحر الأسود الجمعة 5 آب.

في السياق، نقلت الوكالة عن البيان المشترك، الذي أصدره بوتين وأردوغان، أنهما شددًا أيضا على ضرورة ضمان تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالحبوب، التي تم التوصل إليها في إسطنبول، ومن بينها تصدير الحبوب الروسية بدون عوائق.

على صعيد آخر، أكّد الرئيسان عزمهما على التعاون ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا.

ووفقاً للبيان، اتفق الطرفان على اتخاذ خطوات لزيادة حجم التجارة وتلبية توقعات الطرفين بشأن قضايا الاقتصاد والطاقة.

    المصدر :
  • رويترز

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