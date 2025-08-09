السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
اتفاق تاريخي يغير معادلات المنطقة.. تركيا وإيران تتفاعلان مع سلام أذربيجان وأرمينيا

منذ 41 دقيقة
مصافحة جماعية في البيت الأبيض تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الورزاء الأرمني نيكول باشينيان

رحبت تركيا اليوم السبت باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، وقالت إنها تأمل في افتتاح ممر العبور الاستراتيجي المخطط له قريبا، والذي من شأنه تعزيز صادرات الطاقة والموارد الأخرى عبر جنوب القوقاز.

وقعت أذربيجان وأرمينيا اتفاق سلام بوساطة أمريكية أمس خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتضمن الاتفاق أيضا حقوقا حصرية للولايات المتحدة في تطوير ممر نقل عبر أرمينيا يربط أذربيجان بمنطقة نخجوان، الجيب الأذربيجاني المتاخم لتركيا حليفة باكو.

وسيُطلق على ممر العبور، الذي سيمر بالقرب من الحدود مع إيران، اسم “طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين” وسيتم تشغيله بموجب القانون الأرميني.

ودعمت تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي ، أذربيجان بقوة في صراعاتها مع أرمينيا، لكنها تعهدت بإعادة العلاقات مع يريفان بعد توقيعها اتفاق سلام نهائي مع باكو.

وفي تصريحات له في مصر، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الممر يمكن أن “يربط أوروبا بأعماق آسيا عبر تركيا”، وسيكون “تطورا مفيدا للغاية”.

ويمكن لاتفاق السلام أن يُحدث تحولا في منطقة جنوب القوقاز، وهي منطقة منتجة للطاقة تجاور روسيا وأوروبا وتركيا وإيران، وتتقاطع فيها خطوط أنابيب نفط وغاز، لكنها تعاني من إغلاق الحدود بما في ذلك بين تركيا وأرمينيا بالإضافة إلى صراعات عرقية قائمة منذ وقت طويل.

ورحبت إيران بالاتفاق ووصفته بأنه “خطوة مهمة نحو سلام إقليمي دائم”، لكنها حذرت من أي تدخل أجنبي بالقرب من حدودها يمكن أن “يقوض أمن المنطقة واستقرارها الدائم”.

    المصدر :
  • رويترز

