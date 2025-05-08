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اتفاق تجاري أمريكي-بريطاني يرفع مؤشرات الأسهم في وول ستريت

منذ 13 دقيقة
مؤشرات وول ستريت

مؤشرات وول ستريت

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ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الخميس مع ترحيب المستثمرين باتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا، في حين أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن المحادثات المقبلة مع الصين ستكون أكثر أهمية مما كان يُعتقد سابقا.

ووافقت بريطانيا على خفض رسومها الجمركية إلى 1.8 بالمئة من 5.1 بالمئة وإتاحة وصول أكبر إلى البضائع الأمريكية في إطار الاتفاق، في حين لا تزال رسوم جمركية سارية عند المستوى الأساسي البالغ 10 بالمئة على البضائع المستوردة من بريطانيا إلى الولايات المتحدة.

وأفادت بيانات أولية بأن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 32.58 نقطة بما يعادل 0.58 بالمئة إلى 5663.86 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 188.37 نقطة أو 1.06 بالمئة إلى 17926.53 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 268.77 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 41382.74 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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