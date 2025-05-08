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اتفاق تجاري بين أمريكا وبريطانيا

منذ 44 دقيقة
علم اميركا

علم اميركا

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال في وقت سابق أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في المكتب البيضاوي الساعة 1400 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس بشأن “اتفاق تجاري ضخم مع ممثلي دولة كبيرة لها مكانتها”.

لم يفصح عن مزيد من التفاصيل لكنه قال إن الاتفاق سيكون “الأول من بين كثير”.

وأحجم متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق على تقرير صحيفة نيويورك تايمز.

وقال مسؤول بريطاني يوم الثلاثاء إن البلدين أحرزا تقدما جيدا في التوصل لاتفاقية تجارية قد تشمل رسوما منخفضة على الصلب والسيارات.

وينخرط كبار المسؤولين في إدارة ترامب في سلسلة اجتماعات مع الشركاء التجاريين منذ فرض الرئيس رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على معظم الدول في الثاني من أبريل نيسان، بالإضافة إلى رسوم “مضادة” على العديد من الشركاء التجاريين، على الرغم من تعليق تلك التعريفات الجمركية لمدة 90 يوما لاحقا.

ولم تخضع بريطانيا لرسوم جمركية إضافية لأن وارداتها من الولايات المتحدة أكثر من صادراتها إليها.

وفرض ترامب رسوما بنسبة 25 بالمئة على السيارات والصلب والألمنيوم، وبنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك وبنسبة 145 بالمئة على الصين.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه سيراجع الاتفاقات التجارية المحتملة مع كبار مسؤولي الإدارة خلال الأسبوعين المقبلين لاتخاذ قرار بشأنها.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن هناك اتفاقيات “محتملة” مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان.

 

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