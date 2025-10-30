اتفاق تجاري جديد بين واشنطن وبكين: خفض الرسوم الجمركية وتعاون للحد من تهريب الفنتانيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق له يجتمعون مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والوفد المرافق له في مطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع الصين يتضمن خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا من الولايات المتحدة، وضمان استمرار تصدير المعادن النادرة، وتشديد الرقابة على الاتجار غير المشروع بمادة الفنتانيل.

وجاء هذا الاتفاق عقب لقاء مباشر بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، وهو أول اجتماع بينهما منذ عام 2019. ووصف ترامب المباحثات بأنها كانت “مثمرة للغاية”، مشيدًا بما أسماه “تقدماً كبيراً في العلاقات التجارية”.

وأوضح ترامب أن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ستنخفض من 57% إلى 47%، مع خفض رسوم المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل إلى 10%. وأكد أن الرئيس شي تعهد ببذل “قصارى جهده” لوقف تهريب هذه المادة القاتلة، التي تُعد السبب الرئيسي لوفيات الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة التجارة الصينية تعليق القيود المفروضة مؤخرًا على تصدير المعادن النادرة لمدة عام، وهي عناصر حيوية تستخدم في صناعة السيارات والطائرات والأسلحة، وتمثل أحد أهم أدوات الضغط الصينية في النزاع التجاري مع واشنطن.

وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا أيضًا على زيادة حجم التجارة الزراعية، والتعاون في تسوية الملفات الخلافية المرتبطة بتطبيق “تيك توك”، الذي تسعى واشنطن إلى إخضاعه للسيطرة الأمريكية.

وأثّر الإعلان عن الاتفاق على الأسواق العالمية، إذ شهدت مؤشرات الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأوروبية تقلبات واضحة، بينما تراجع المؤشر الصيني “شنغهاي المركب” من أعلى مستوياته في عقد كامل، وانخفضت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا الأمريكي.

وأشار ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” إلى أن الصين ستبدأ قريبًا شراء الطاقة الأمريكية، ملمحًا إلى صفقة محتملة في ألاسكا تتعلق بمشروع خط أنابيب للغاز الطبيعي المسال بقيمة 44 مليار دولار.