اتفاق تركي سوري يشمل التدريب وتقديم المشورة للقوات المسلحة

قالت وزارة الدفاع التركية إن وزيري الدفاع التركي والسوري وقعا مذكرة تفاهم بشأن التدريب والمشورة العسكرية بعد محادثات في أنقرة اليوم الأربعاء.

وكان البلدان يتفاوضان على اتفاق تعاون عسكري شامل منذ شهور، بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وفي السادس من آب /أغسطس الجاري، وقعت تركيا وسوريا 10 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي في إسطنبول، وأتى توقيع التفاهمات في إطار اجتماع الطاولة المستديرة التركي السوري المنعقد في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

ويوم الثلاثاء 5 آب/أغسطس الجاري، وقّعت تركيا وسوريا بروتوكولاً لتأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة بين البلدين، في مراسم بالعاصمة أنقرة، بحضور وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار.

ويعتقد محللون أن الاتفاقيات السورية التركية تشكل إطارا للدعم التركي للرئيس أحمد الشرع والحكومة السورية في مواجهة التحديات المتصاعدة، كما تهدف إلى تنسيق المواقف بشأن قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، التي “تسعى إلى تصعيد التوترات في شمال البلاد لإفشال اتفاقية الاندماج مع الجيش السوري، والتهرب من استحقاقات الحوار السياسي، والانخراط في جبهة ضغط جنوبية بالتنسيق مع القيادي الدرزي حكمت الهجري لإرباك الاستقرار الذي تحقق بعد التغيير السياسي”.