الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتفاق تركي سوري يشمل التدريب وتقديم المشورة للقوات المسلحة

منذ 7 دقائق
وزير الدفاع التركي ونظيره السوري مرهف أبو قصرة

وزير الدفاع التركي ونظيره السوري مرهف أبو قصرة

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع التركية إن وزيري الدفاع التركي والسوري وقعا مذكرة تفاهم بشأن التدريب والمشورة العسكرية بعد محادثات في أنقرة اليوم الأربعاء.

وكان البلدان يتفاوضان على اتفاق تعاون عسكري شامل منذ شهور، بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وفي السادس من آب /أغسطس الجاري، وقعت تركيا وسوريا 10 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي في إسطنبول، وأتى توقيع التفاهمات في إطار اجتماع الطاولة المستديرة التركي السوري المنعقد في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

ويوم الثلاثاء 5 آب/أغسطس الجاري، وقّعت تركيا وسوريا بروتوكولاً لتأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة بين البلدين، في مراسم بالعاصمة أنقرة، بحضور وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار.

ويعتقد محللون أن الاتفاقيات السورية التركية تشكل إطارا للدعم التركي للرئيس أحمد الشرع والحكومة السورية في مواجهة التحديات المتصاعدة، كما تهدف إلى تنسيق المواقف بشأن قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، التي “تسعى إلى تصعيد التوترات في شمال البلاد لإفشال اتفاقية الاندماج مع الجيش السوري، والتهرب من استحقاقات الحوار السياسي، والانخراط في جبهة ضغط جنوبية بالتنسيق مع القيادي الدرزي حكمت الهجري لإرباك الاستقرار الذي تحقق بعد التغيير السياسي”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سكوت بيسنت. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزير الخزانة الأمريكي يلوح بعقوبات إضافية إذا فشل اجتماع ترامب وبوتين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ترامب يشيد بالزعماء الأوروبيين قبل قمة أوكرانيا: يريدون التوصل لاتفاق
إستونيا - روسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
إستونيا تتهم دبلوماسيا روسيا بانتهاك العقوبات وتقرر طرده

الأكثر قراءة

سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
ارتفاع درجات الحرارة
هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟