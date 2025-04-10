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اتفاق تركي صومالي لتطوير موارد الطاقة في مناطق برية

منذ 40 دقيقة
تركيا والصومال

تركيا والصومال

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كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، أن مؤسسة البترول التركية ستبدأ عمليات تنقيب عن النفط والغاز في البر الصومالي خلال الأشهر المقبلة في إطار اتفاقية بين البلدين.


جاء ذلك في تصريحات صحفية بمقر الوزارة خلال حفل توقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج الهيدروكربون بين تركيا ومقديشو في المناطق البرية الصومالية، بمشاركة وزير النفط والمعادن الصومالي طاهر شري محمد.

وذكر أنه بموجب الاتفاقية الأخيرة، تم تأسيس شراكة في الحقول البرية بين مؤسسة البترول التركية (حكومية) وهيئة البترول الصومالية.

وقال بيرقدار: “شركة البترول التركية ستبدأ أنشطتها المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في ثلاث مناطق برية، تبلغ مساحتها نحو 16 ألف كيلومتر مربع خلال الأشهر المقبلة”.

وفي مارس/ آذار 2024 وقعت تركيا والصومال مذكرة تفاهم لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية الصومالية.

    المصدر :
  • الأناضول

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