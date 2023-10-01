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اتفاق جديد بين الديمقراطيين والجمهوريين حول المساعدات لأوكرانيا

منذ 8 دقائق
الكونغرس الأمريكي

الكونغرس الأمريكي

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إن الديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين حول دعم أوكرانيا بعد أن أبقى الكونجرس الأمريكي المساعدات لكييف خارج نطاق مشروع قانون الإنفاق الحكومي المؤقت الذي أدى إلى تجنب الإغلاق.

وعندما سُئل بايدن في مؤتمر صحفي عما إذا كان يمكنه الوثوق برئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في ​​اتفاقات مستقبلا، أجاب “عقدنا للتو اتفاقا بشأن أوكرانيا، لذا سنكتشف ذلك”.

ولم تتضح طبيعة هذا الاتفاق. وانتقد بايدن الجمهوريين لعرقلتهم محادثات الإنفاق الحكومي.

وقال بايدن إنه “سئم” من سياسة حافة الهاوية بعد تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بشق الأنفس.

    المصدر :
  • رويترز

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