اتفاق دفاعي لعقد كامل.. الهند والولايات المتحدة تعززان الشراكة العسكرية في منعطف استراتيجي جديد

وقّعت الهند والولايات المتحدة، الجمعة، اتفاقية إطار دفاعي لمدة 10 سنوات تهدف إلى تعزيز الشراكة العسكرية والتعاون الأمني بين البلدين، وذلك على هامش اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا.

وجرى التوقيع بحضور وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ونظيره الأميركي بيت هيغسيث، اللذين أكدا أن الاتفاق يمثل “منعطفاً مهماً” في مسار العلاقات الدفاعية بين واشنطن ونيودلهي.

وقال هيغسيث في منشور على منصة “إكس” إن الاتفاق الجديد سيعزز الشراكة الدفاعية بين البلدين، واصفاً إياها بأنها “ركيزة أساسية للاستقرار والردع في المنطقة”. وأضاف:

“نعمل على توسيع التنسيق وتبادل المعلومات والتعاون التكنولوجي، وعلاقاتنا الدفاعية لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم.”

من جانبه، وصف الوزير الهندي اللقاء مع نظيره الأميركي بأنه “مثمر”، مؤكداً أن الاتفاقية ستفتح “فصلاً جديداً في الشراكة الدفاعية القوية أصلاً بين البلدين”.

وأوضح سينغ أن إطار التعاون الدفاعي الجديد سيشكل مرجعية سياسية شاملة لمسار العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، مشدداً على أنه يعكس التقارب الاستراتيجي المتنامي بين الجانبين ويمهّد لعقد جديد من التعاون الثنائي.

وأكد سينغ أن الدفاع سيظل الركيزة الأساسية للعلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن الشراكة بين نيودلهي وواشنطن تُعد “عنصراً حاسماً لضمان منطقة هندية-باسيفيكية حرة ومفتوحة تقوم على القوانين الدولية”.

وجاء اللقاء بين الجانبين على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع آسيان والهند، الذي يسبق انعقاد اجتماع “آسيان بلس” للدفاع المقرّر في الأول من نوفمبر.