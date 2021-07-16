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اتفاق على إنشاء منصة لدعم الاتفاقيات الإبراهيمية بين اسرائيل والامارات والبحرين

16 - يوليو - 2021

أعلام البحرين والامارات والكيان الصهيوني والولايات المتحدة

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بهدف إنشاء منصة لدعم الاتفاقيات الإبراهيمية والسلام في الشرق الأوسط، عين سفراء البحرين والإمارات وإسرائيل لدى المملكة المتحدة، ليام فوكس رئيسا لمجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية.

وقد أعرب الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير البحرين لدى المملكة المتحدة، عن سعادته لتولي فوكس دورا رئيسيا في “ترسيخ جسور التواصل والتعاون بين الدول الموقعة على الاتفاقية الإبراهيمية”، مشيرا إلى أن “توافق الرؤى حول أهمية التعاون والتفاهم كخيار استراتيجي لتحقيق مصالح المنطقة يظل عاملًا مهمًا للسلام في الشرق الأوسط”.

من جانبه، أعرب فوكس عن شكره وتقديره لسفراء البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لدى المملكة المتحدة للاضطلاع بهذا الدور وقيادة المجموعة لدعم الاتفاقيات الإبراهيمية والسلام الشامل في كل أنحاء الشرق الأوسط، بحسب وكالة أنباء البحرين.

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