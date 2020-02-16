اتفاق على تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أعلن بيان صادر عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، أن ممثلي الحكومة الشرعية اليمنية والمتمردين الحوثيين اتفقوا في العاصمة الأردنية عمان على خطة لاتمام أول عملية تبادل للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

وأورد بيان مشترك تلقت “سكاي نيوز عربية” نسخة منه: “وافق ممثلو أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع، وهي خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقا لاتفاقية ستوكهولم”.

ووفقا للبيان فد قرر الأطراف، الأحد، البدء فورا في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة. جاء ذلك في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية، عمان.

واعتبر البيان المشترك أن الاتفاق “هو خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقا لاتفاقية ستوكهولم”.

وتعليقا على الاتفاق، قال مارتن غريفيث، المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن: “أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم (الأحد). كان التقدم بطيئا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم”.

وأضاف غريفيث: “أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية”.