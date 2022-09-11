الأحد 15 صفر 1444 ﻫ - 11 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتفاق فرنسي- روماني لزيادة صادرات الحبوب الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
أوكرانيا تعمل لاستئناف صادرات الحبوب

أوكرانيا تعمل لاستئناف صادرات الحبوب

A A A
طباعة المقال

قال وزير النقل الفرنسي كليمان بون، الأحد، إنه سيوقع اتفاقا مع رومانيا لزيادة صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الدول النامية، ومنها المطلة على البحر المتوسط.

تراجعت صادرات الحبوب من أوكرانيا منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، وهو طريق شحن رئيسي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

ورومانيا واحدة من الطرق البديلة المستخدمة لتصدير الحبوب الأوكرانية، وهي ثاني أكبر مصدّر للقمح في الاتحاد الأوروبي، بعد فرنسا، إلى دول خارج الاتحاد، منها مصر، وأكبر دولة أوروبية مصدّرة للذرة.

وقال بون لإذاعة فرنسا الدولية “سأوقع غدا اتفاقا مع رومانيا سيتيح لأوكرانيا إخراج المزيد من الحبوب… نحو أوروبا والدول النامية، لا سيما (الدول) المطلة على المتوسط التي تحتاج الحبوب من أجل الغذاء”، موضحا أن الاتفاق يشمل التصدير عبر النقل البري والبحري والنهري.

وتشير مسودة الاتفاق التي اطلعت عليها رويترز إلى أن باريس ستتعاون في تطوير مشروع يهدف إلى زيادة الكفاءة في ميناء جالاتي وتجهيز النقاط الحدودية في شمال رومانيا وتعظيم الاستفادة من حاويات الحبوب المتمركزة في ميناء كونستانتا وزيادة القدرة الاستيعابية هناك وفي قناة سولينا.

كما ستساعد فرنسا في وضع استراتيجية متوسطة المدى على محاور الممر بين رومانيا وأوكرانيا وتوفير سبل لتحسين حركة السفن. وستوفر فرنسا أيضا التمويل من أجل توفير الخبرة الفنية الأولية، وستعمل مع بوخارست على تحديد التمويل مستقبلا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابع من سبتمبر أيلول الجاري، دون أن يشير إلى مصدر، إن سفينتين فقط، من أصل 87 حملت 60 ألف طن من منتجات الحبوب المصدرة ضمن اتفاق دولي بوساطة الأمم المتحدة، ذهبتا إلى الدول الفقيرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غموض حول إحياء الاتفاق النووي
الاتفاق النووي لن يوقع قبل الانتخابات النصفية للكونغرس
فلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بوتين يبحث مع ماكرون الوضع في محطة زابوريجيا
معارك طاحنة في أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بعد تحرير إيزيوم.. حرب أوكرانيا تدخل منعطف جديد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ديبي رو، زوجة نجم البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون
زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة من العيار الثقيل
إيف جوبز
بالصورة.. أيفون 14 لم يسلم حتى من سخرية ابنة ستيف جوبز
الجيش اللبناني
مجزرة طرابلس.. بيان تفصيلي من قيادة الجيش حول الحادثة