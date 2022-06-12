اتفاق في الكونغرس لتقييد عمليات شراء الأسلحة

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، توصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الكبيرين لـ”إطار عمل” يقيد عمليات شراء الأسلحة، بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وينص الاتفاق على تقييد “محدود” لشراء الأسلحة وتحسين برامج السلامة المدرسية والصحة العقلية، وفق أسوشيتد برس، لكنه لا يرقى إلى وضع قيود صارمة طالب بها بايدن والعديد من الديمقراطيين.

ومع ذلك، إذا تم تحويل هذا الاتفاق إلى نص قانوني، سيكون ذلك “تحولا” بعد سنوات من الجمود في الكونغرس للتوصل إلى اتفاق بها الشأن.

ويأمل قادة الكونغرس في إبرام قانون بسرعة، وربما هذا الشهر.

ومن جانبه، قدم بايدن في بيان الشكر لأعضاء الكونغرس على “عملهم الدؤوب لتقديم هذا الاقتراح” قائلا إنه “من الواضح أنه لا يلبي كل ما هو ضروري لكنه يعكس خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح وسيكون أهم تشريع للسلاح يمرره الكونغرس منذ عقود”.

وأكد أنه مع التوصل إلى هذا الاتفاق من كلا الحزبين “لا توجد أعذار للتأخير ولا سبب يمنعه من التحرك بسرعة عبر مجلسي الشيوخ والنواب”.

وقال: “كل يوم يمر، يُقتل المزيد من الأطفال وكلما وصل الأمر إلى مكتبي، كلما أسرعت في التوقيع عليه، وكلما أسرعنا في استخدام هذه الإجراءات لإنقاذ الأرواح”.