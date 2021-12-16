اتفاق لبناء خط سكة حديد مشترك بين أرمينيا وأذربيجان

أكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في اجتماع حكومي اليوم الخميس أن أرمينيا وأذربيجان أكدتا الاتفاق على بناء خط سكة حديد يراسخ – جلفا – أوردوباد – ميجري – هوراديز.

وقال باشينيان “في بروكسل، وفي اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني، أكدنا الاتفاق على بناء خط سكة حديد يرسخ – جلفا – أوردوباد – ميجري – هوراديز”.

وأشار رئيس الوزراء الأرمني إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماعات مجموعة العمل الثلاثية من قبل نواب رئيس الوزراء الأرمني، والاتحاد الروسي وأذربيجان وجرى النص عليه خلال الاجتماع الثلاثي في ​​سوتشي، بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قلق أمريكي

وقال بيان صدر عن البيت الأبيض، إن جاك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، التقى أمس الأربعاء، مع سكرتير مجلس الأمن في أرمينيا أرمين غريغوريان.

وخلال اللقاء، أعرب سوليفان عن قلق بلاده بخصوص التوتر السائد بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف البيان: “أعرب السيد سوليفان، عن التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن والازدهار في أرمينيا ومنطقة جنوب القوقاز. وأعرب عن قلقه إزاء التوتر المستمر بين أرمينيا وأذربيجان، وشدد على أن التحركات العسكرية بالقرب من الحدود التي لم يتم ترسيمها، هي تحركات عديمة المسؤولية واستفزازية”.