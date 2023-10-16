اتفاق مؤقت لوقف النار في غزة.. وشاحنات المساعدات تحتشد عند معبر رفح

دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة التاسعة في التوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش)، بناء على اتفاق مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، وفق ما أكد مصدران أمنيان مصريان اليوم الإثنين، ويتزامن ذلك مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي، فيما أشار المكتب الإعلامي لحركة “حماس” إلى أنّه “لا معلومات لديه بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية”.

إلى ذلك، لفت المصدران إلى أن وقف إطلاق النار سيستمر لساعات عدة، لكن لم تتضح بعد المدة على نحو دقيق، وأضافا أنّ الدول الثلاث اتفقت على استمرار فتح معبر رفح حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم الإثنين، ليوم واحد بشكل مبدئي، وذلك لإخراج أجانب وإدخال مساعدات، حيث أشارت “العربية” إلى أن أكثر من مئة شاحنة تنتظر التحرك من العريش للدخول إلى قطاع غزة عبر المعبر.

وكانت السفارة الأميركية في إسرائيل، قالت اليوم الاثنين، إن تقارير إعلامية تشير إلى أنه سيتم فتح معبر رفح في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، لكن ليس واضحًا إن كان سيتم السماح للمسافرين باجتيازه أو مدة فتحه.

وأضافت في بيان أنها تتوقع أن يظل الوضع عند معبر رفح “متقلبًا ولا يمكن التنبؤ به”.

ونصحت السفارة الأميركية رعاياها في غزة بالاقتراب من معبر رفح إذا وجدوا ذلك آمنًا، لافتة إلى أنه قد يظل مفتوحًا لفترة محدودة.

وفي وقت سابق، قال مصدر لشبكة “إيه بي سي” الأميركية، إن معبر رفح سيفتح اليوم الإثنين لبضع ساعات ليغلق مجددًا مساء، من دون تحديد في أي ساعة سيفتح.

ومعبر رفح هو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي، وقد تعرض للقصف في الجانب الفلسطيني منه، ما أعاق وصول المساعدات وخروج العالقين.

وظلت مئات الأطنان من المساعدات المقدمة من عدة دول عالقة في سيناء في مصر لعدة أيام، في انتظار التوصل إلى اتفاق لإيصالها بشكل آمن إلى غزة وإجلاء بعض حاملي جوازات السفر الأجنبية عبر معبر رفح.

احتياطيات الوقود بمستشفيات غزة تكفي حوالي 24 ساعة أخرى فقط

إلى ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن تكفي احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في أنحاء قطاع غزة حوالي 24 ساعة أخرى فحسب، مما يعرض آلاف المرضى للخطر.

وقالت السلطات في غزة إن ما لا يقل عن 2670 شخصًا استشهدوا حتى الآن في الضربات الجوية الإسرائيلية، ربعهم من الأطفال، وأصيب ما يقرب من عشرة آلاف. وهناك 1000 شخص آخرين في عداد المفقودين ويعتقد أنهم تحت الأنقاض.