اتفاق مبدئي.. بريطانيا تقترب من الانضمام إلى "فرونتكس"

ذكرت بلومبرغ نيوز (الثلاثاء 12-9-2023) أن بريطانيا توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) التابعة له، مضيفة أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يعتزم إعلان الاتفاق الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم سوناك إن المفاوضات لا تزال جارية ولم يتم الموافقة بعد على نص الاتفاق.

وأضاف “من الواضح أننا نأمل في التوصل إلى اتفاق يناسبنا ويفيد جيراننا الأوروبيين”.

كما قال المتحدث إن بريطانيا والمفوضية الأوروبية تجريان محادثات حول كيفية التعامل مع قضية الهجرة.

فرونتكس

هي وكالة تابعة لـ الاتحاد الأوروبي ومقرها في وارسو، عاصمة بولندا، مكلفة بمراقبة الحدود في منطقة شنغن الأوروبية. بالتنسيق مع حرس الحدود وحرس السواحل في الدول الأعضاء في منطقة شنغن.

تأسست فرونتكس في عام 2005 بوصفها الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون التشغيلي على الحدود الخارجية ، وهي المسؤولة في المقام الأول عن تنسيق جهود مراقبة الحدود.

رداً على أزمة المهاجرين 2015-2016 ، اقترحت المفوضية الأوروبية في 15 ديسمبر 2015 ، تمديد ولاية فرونتكس وتحويلها إلى وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية.

في 18 ديسمبر 2015 ، أيد المجلس الأوروبي الاقتراح دوما، وبعد التصويت من قبل البرلمان الأوروبي، تم إطلاق الحدود الأوروبية وخفر السواحل رسميا في 6 أكتوبر 2016 على الحدود الخارجية البلغارية مع تركيا.