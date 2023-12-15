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اتفاق مرتقب.. مجموعة السبع تسعى لمصادرة أصول روسية لتمويل أوكرانيا

منذ 12 ثانية
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز (الجمعة 15-10-2023) أن دولا غربية تستكشف سبلا لمصادرة أصول البنك المركزي الروسي من أجل تمويل أوكرانيا.

وأفادت الصحيفة بأن مسؤولي مجموعة السبع كثفوا محادثاتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية حول إنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار قيمة أصول سيادية ثابتة روسية.

ميدانياً، أعلن الجيش الروسي مساء الجمعة أنه أسقط 26 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ساعتين في أجواء شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، لافتًا إلى أنه صد “هجومًا إرهابيًا” شنّته كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن “الدفاعات الجوية الروسية دمرت 26 مسيرة جوية في أجواء القرم”، من دون الإشارة إلى أضرار أو ضحايا.

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا بأن دفاعاتها الجوية أسقطت أكثر من عشر مسيّرات هجومية إيرانية الصنع في هجوم جديد تشنّه روسيا ليلًا.

وتعتبر كييف أن موسكو خزّنت ذخائر لقصف المنشآت الأوكرانية خلال الشتاء، وقد استُهدفت العاصمة بصواريخ في الأيام الأخيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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