اتفاق مصري فلسطيني على تسريع إعادة إعمار غزة

نقلت وكالة “معا” عن رئيس اللجنة الحكومية لإعمار غزة، ناجي سرحان، قوله إن الوفد الحكومي المتواجد في القاهرة، اتفق مع المسؤولين المصرين على جملة من القضايا المهمة والخاصة بعملية إعادة الإعمار وتسريعها.

وأوضح أن من أبرز الأمور التي تم الاتفاق عليها: البدء بالتحضير لانشاء المدينة السكنية الأولى ضمن المنحة المصرية في المنطقة الأمريكية غرب حي العطاطرة في بيت لاهيا، وذلك بعد انتهاء المخططات والتصاميم اللازمة لها، بالإضافة الى إعادة اعمار شارع الرشيد الذي بدأ العمل فيه منذ أسبوعين تقريباً، وكذلك البدء في التحضير لانشاء جسر فوق مفترق الشجاعية.

وقال سرحان إن الوفد الحكومي عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين تم الاتفاق خلالها على تشغيل أكبر قدر من شركات المقاولات المحلية، وإدخال كافة المواد اللازمة للاعمار من معبر رفح البري، وذلك لضمان تشغيل المصانع المحلية من الباطون والاسفلت وخلافه و تقديم تسهيلات لتنقل المقاولين ورجال الأعمال عبر معبر رفح.

وتوقع أن “يتم طرح مناقصات العطاءات لتطوير شارع الرشيد في غضون الشهر الجاري على أن يتم الانتهاء من إعادة اعمار الشارع في اقل من ستة شهور”، مشيرا إلى وجود تفاهم حول آليات التنفيذ وطرح العطاءات بما يضمن تنفيذ كافة الأعمال بالجودة المطلوبة ووفق المواصفات المعتمدة والتي باتت جاهزة من خلال اللجنة المصرية للإعمار ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

أما فيما يتعلق بإعادة اعمار الأبراج السكنية أوضح سرحان أن الوفد الحكومي طالب المسؤولين المصرين بأن يتم البدء بعملية إعمار هذه الأبراج أو على الأقل التي ساهمت الطواقم المصرية بإزالة ركامها، مشيرا إلى أن “الأخوة المصريين وعدوا بوضعه ضمن الأولويات”.