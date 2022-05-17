اتفاق هندي مصري بشأن القمح.. ماذا في التفاصيل؟

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الثلاثاء إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الهند لشراء 500 ألف طن من القمح، خارج نظام المناقصات المعتاد، لكن لم يتم توقيعه حتى الآن.

وكان الوزير قد أبلغ رويترز في وقت سابق هذ الأسبوع بشأن الاتفاق، بعد وقت قصير من إعلان الهند عن حظر على صادرات القمح بسبب موجة حارة تقلص الإنتاج المحلي.

وأكدت الحكومة الهندية اليوم أنها ستسمح بشحنات القمح التي تنتظر التخليص الجمركي والصادرات إلى مصر، وهي في العادة أكبر مستورد للقمح في العالم.

وقال المصيلحي للصحفيين في القاهرة اليوم عندما سئل عن الاتفاق لشراء 500 ألف طن من الهند، إنه تم التوصل لاتفاق لكن لم يتم إبرام العقد. وكرر ما جاء في بيان سابق من أن الاتفاقات بين الحكومتين لن تتأثر بالحظر.

وأضاف أن مصر تركز حاليا على جمع القمح من المحصول المحلي، الذي يستمر في العادة حتى يوليو تموز أو أغسطس آب، أكثر من التركيز على الواردات.

وأصبحت واردات مصر من القمح، التي عادة ما يجري تأمينها من خلال مناقصات، موضع شكوك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير شباط بسبب اعتمادها الشديد على إمدادات القمح القادمة من منطقة البحر الأسود.