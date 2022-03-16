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إتفاق وشيك بين أوكرانيا وروسيا يتضمن 15 نقطة.. ماذا في التفاصيل؟

16 - مارس - 2022
آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 11:32 مساءً
المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

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أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، بتقدم كبير في المفاوضات القائمة بين أوكرانيا وروسي، كاشفة عن خطة سلام مؤقتة من 15 نقطة، بما في ذلك وقف إطلاق النار وانسحاب روسيا إذا أعلنت كييف الحياد وقبلت فرض قيود على قواتها المسلحة، وفقًا لثلاثة أشخاص مشاركين في المحادثات.

وفي التفاصيل، ناقش المفاوضون الأوكرانيون والروس الخطة المقترحة بالكامل للمرة الأولى يوم الاثنين، وستشمل تخلي كييف عن طموحاتها للانضمام إلى الناتو، والتعهد بعدم استضافة قواعد عسكرية أو أسلحة أجنبية مقابل الحماية من الغرب.

شروط الاتفاق
وعلى الرغم من أن موسكو وكييف قالتا يوم الأربعاء، إنهما أحرزتا تقدمًا بشأن شروط الاتفاق، لا يزال المسؤولون الأوكرانيون متشككين في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملتزم تمامًا بالسلام ويخشى أن تشتري موسكو الوقت لإعادة تجميع قواتها واستئناف هجومها.

وقال ميخايلو بودولاك، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن أي صفقة ستشمل “مغادرة قوات الاتحاد الروسي على أي حال أراضي أوكرانيا” التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء الغزو في 24 فبراير أي المناطق الجنوبية على طول آزوف والبحر الأسود، وكذلك الأراضي الواقعة إلى الشرق والشمال من كييف.

وستحتفظ أوكرانيا بقواتها المسلحة لكنها ستضطر إلى البقاء خارج التحالفات العسكرية مثل الناتو والإمتناع عن استضافة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.

وقال السكرتير الصحافي لبوتين ديميتري بيسكوف للصحافيين يوم الأربعاء، إن حياد أوكرانيا على أساس وضع شبيه بالنمسا أو السويد أمر محتمل. وأضاف بيسكوف: “تتم حاليًا مناقشة هذا الخيار بالفعل، ويمكن اعتباره محايدًا”.

من جهته، قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن “الصيغ المحددة تمامًا” كانت “قريبة من الاتفاق” في المفاوضات.

وعلى الرغم من التقدم في محادثات السلام، تعرضت المدن الأوكرانية لقصف عنيف لليوم الثالث على التوالي بينما قالت كييف إنها تشن هجومًا مضادًا ضد الغزاة الروس.

وقال اثنان من المصادر إن الصفقة المفترضة تضمنت أيضًا أحكامًا بشأن تكريس حقوق اللغة الروسية في أوكرانيا، حيث يتم التحدث بها على نطاق واسع على الرغم من أن الأوكرانية هي اللغة الرسمية الوحيدة.

وصاغت روسيا غزوها على أنه محاولة لحماية المتحدثين بالروسية في أوكرانيا مما تدعي أنها “إبادة جماعية” من قبل “النازيين الجدد”.

ولا تزال أكبر نقطة خلافية هي مطالبة روسيا بأن تعترف أوكرانيا بضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014 واستقلال دويلتين انفصاليتين في منطقة دونباس الحدودية الشرقية.

وقالت مصادر إن أوكرانيا رفضت حتى الآن مناقشتها لكنها مستعدة لتقسيم القضية.

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