اتهامات بالجبن والخيانة.. رئيس وزراء إسرائيلي سابق يشعل معركة داخل إسرائيل

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، مساء أمس السبت، حكومة بنيامين نتنياهو بـ”الجبانة”، مؤكدا أنها وضعت السياسة فوق مصلحة البلاد.

ونشر بينيت، تغريدة جديدة له على حسابه على “إكس”، هاجم خلالها نتنياهو، ورأى أن حالة التعثر التي يوجهها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة “سببها المباشر سياسة الحكومة التي تحرم الجيش من أداة الانتصار الأساسية وهي الجنود”.

وأشار إلى أنه “لم يسبق لإسرائيل أن احتاجت إلى هذا العدد الكبير من الجنود”.

وكشف رئيس الوزراء السابق أن الجيش “ينقصه حاليا 20 ألف جندي”.

وأوضح أنه “رغم سماع تصريحات طنانة من وزراء معظمهم لم يحملوا السلاح قط، يقولون: دعونا نحتل غزة بأكملها، فإنهم يحرمون الجيش الإسرائيلي حرفيا من الجنود اللازمين لتنفيذ نفس المهمة”.

وأشار إلى أن “مئات الآلاف من العائلات تخشى انضمام أبنائهم للجيش، في حين ينام قطاع الحريديم (اليهود المتدينين) بأكمله بسلام”.

ودعا إلى “وجوب تجنيد الحريديم بالجيش الإسرائيلي، والعمل على عدم استنزاف قوات الاحتياط بالجيش، طالما أن حكومة نتنياهو تريد احتلال غزة”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وشدد بينيت، أن “حكومة نتنياهو هي حكومة جبانة ومخزية تحاول الحفاظ على قوتها فحسب”.

وأضاف “التغيير قادم” دون مزيد من التفاصيل.

والأربعاء الماضي، كشفت معطيات رسمية إسرائيلية النقاب عن أن الغالبية الساحقة من “الحريديم” ما زالوا يرفضون الخدمة بالجيش.

وقال الكنيست (برلمان إسرائيل) في بيان حصلت “الأناضول” على نسخة منه إنه “من أصل 18 ألفا و915 استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلا 232 متدينا”.

ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.

ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.