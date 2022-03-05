اتهامات لروسيا بنشر معلومات مضللة عن أوكرانيا في مدارسها

أفاد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، بأن وزارة التعليم الروسية قدمت هذا الأسبوع لمعلمي المدارس “معلومات لجلسة دراسات اجتماعية”، كان من الممكن أن يكون “التضليل” عنوانا أكثر دقة للنص المكون من صفحتين، والذي من المفترض أن يقرأه المدرسون بصوت عال في فصولهم الدراسية قبل عرض مقطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

والخط المعتمد للمعلمين الروس هو إخبار طلابهم هو أن موسكو غزت كييف لأن “سياستنا هي الحرية وبأن الاختيار حق للجميع لتقرير مستقبلهم ومستقبل أطفالهم بشكل مستقل”.

وإذا سأل الأطفال عما إذا كانت روسيا في حالة حرب، يجب على المعلمين الإجابة بالنفي: إنها تجري “عملية حفظ سلام خاصة” لوقف “كابوس الإبادة الجماعية” ضد “الملايين” من الروس والمتحدثين باللغة الروسية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

واشتعلت الأزمة بين البلدين، عندما اعتمد البرلمان الروسي قرارا في 16 فبراير الماضي يطلب من بوتين، الاعتراف بمنطقتين في شرق أوكرانيا تحت سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من روسيا كدولتين مستقلتين.

وبعد ذلك بأيام، وقع بوتين مرسومين يعترفان باستقلال المنطقتين وقدمهما إلى البرلمان للتصديق عليهما. وبعد ذلك، أصدر أوامره إلى القوات المسلحة الروسية، التي كانت تتكدس على الحدود مع أوكرانيا منذ شهور، لتنفيذ “حفظ السلام” في “جمهورية دونيتسك الشعبية” (“DNR”) و “جمهوريات لوهانسك الشعبية”. (“LNR”).

وفي 24 فبراير من الشهر نفسه، أعلن بوتين بدء “عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس، داعيا الجيش الأوكراني “لإلقاء سلاحه”، ومتعهدا بالرد على كل من يتدخل في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وتضمن النص الموزع للمعلمين أن القيادة الروسية “لا تحب شن الحروب، وخلق النزاعات والاستسلام للاستفزازات”، و”فعلت كل ما في وسعها لحل الوضع بالوسائل السلمية والسياسية”، و”لن تفرض أي شيء على أحد بالقوة”.

بالإضافة إلى النص الذي تم تسليمه للمعلمين، قامت الحكومة الروسية بإغلاق وسائل الإعلام المستقلة، مثل TV Rain ومحطة إذاعة Echo of Moscow، التي أبلغت عن غزو أوكرانيا.

وقد يُطرد المدرسون الذين يتحدثون علانية ضد الحرب، أو أسوأ من ذلك، بحسب المنظمة.

وفي 4 مارس الماضي، وافق البرلمان الروسي بالإجماع على مشروع قانون قال المشرعون إنه سيعاقب الانتقادات التي “تشوه سمعة” القوات المسلحة الروسية ونشر “معلومات كاذبة” حول حرب أوكرانيا بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.