السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتهام امرأة بالتورط في سرقة اللوفر.. والإفراج عن واحد من الخمسة المشتبه بهم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2025 7:10 مساءً
جنود فرنسيون أمام متحف اللوفر. رويترز

جنود فرنسيون أمام متحف اللوفر. رويترز

A A A
طباعة المقال

وجه قاض، السبت، تهمة إلى امرأة أوقفت هذا الأسبوع مع أربعة أشخاص آخرين، على خلفية سرقة متحف اللوفر في باريس، فيما أُطلق سراح أحد الموقوفين من دون توجيه تهم إليه.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن المرأة البالغة 38 عاما مثلت أمام القاضي باكية، لافتة إلى أنها تعيش في ضاحية لا كورنوف الشمالية في باريس.

ووُجهت إليها تهمة التواطؤ في سرقة منظمة والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة. وطلبت نيابة باريس وضعها قيد التوقيف الاحتياطي.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت توقيف شخصين على خلفية القضية، ثم أكدت النيابة العامة الخميس أن الشرطة أوقفت خمسة أشخاص آخرين، بينهم المشتبه به الرئيسي.

وأُطلق الجمعة سراح أحد المشتبه بهم الخمسة بعدما أوقف الخميس من دون أن توجّه إليه أي تهم، بحسب ما قالت محاميتاه صوفيا بوغرين ونويمي غوران لوكالة فرانس برس، السبت.

وأكدت المدعية العامة أن الموقوفين الآخرين “قد يكونون قادرين على تزويدنا بمعلومات حول كيفية تطور هذه الأحداث”.

وفي 25 أكتوبر، أوقفت السلطات رجلين في الثلاثينات، للاشتباه في انتمائهما إلى المجموعة المكونة من أربعة أفراد التي نفذت عملية السرقة، وكان أحدهما في مطار في باريس.

وُجهت اتهامات رسمية للرجلين اللذين يبلغ أحدهما 34 عاما والثاني 39 عاما، ووُضعا رهن الحبس الاحتياطي مساء الأربعاء.

وأكدت بيكو “تصميمها” وتصميم نحو مئة محقق في هذه القضية، على استعادة المسروقات المقدّرة قيمته بنحو 88 مليون يورو، وكشف جميع المتورطين. مع ذلك، أقرت الخميس بأن المجوهرات المسروقة لا تزال مفقودة.

وأكدت أن المحققين يستكشفون “عددا من الأسواق الموازية” لأنه من غير المرجح أن تظهر المسروقات في السوق القانوني. وأثارت هذه القضية جدلا واسعا حول أمن متحف اللوفر، أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم.

    المزيد من أخبار العالم

    قوات إسرائيلية في القنيطرة. أرشيفية
    الجيش الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
    سجن الجلمة الإسرائيلي
    غزة تحت القصف
    هآرتس: تسريب فيديو سدي تيمان أداة اليمين ضد "الدولة العميقة"
    وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. رويترز
    وزير الخزانة الأمريكي: الصين ارتكبت "خطأ" بفرضها ضوابط على صادراتها المرتبطة بالمعادن النادرة

    الأكثر قراءة

    الولايات المتحدة - لبنان
    واشنطن: لبنان أضاع الفرصة ونستعدّ للأسوأ!
    جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
    خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
    الأمير أندرو . رويترز
    الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله